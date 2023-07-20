Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Temmuz 2023 22:52
Deprem tayini 2. Tür

Halen benim gibi deprem tayini bekleyen varmi

Komisyondan geçip onay için toplu imza havuzunda bekleyen bu konu hakkında fikri olan varmi

Herkese ya toplu onay ya toplu red gelecekmiş hersey iller arası tayindeki peronel dağılımına mi bağlı

Beklerken kafayı yememek mümkün değil okullar açılmadan netlesmesi gerekiyor rezil olduk sesimizi duyan kimse yok

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