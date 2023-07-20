KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Temmuz 2023 23:00
Fen bilgisi öğretmenliği ataması cidden zor mu ebelik mi seçmeliyim sizce

Hesabımı bu soruyu sormak icin açtım cevaplarsanız çok sevinirim . Ben bu sene ilk defa yks ye girdim ve depremden sonra çok çalışmadığım için istediğim sıralamada değilim şu anki siralamamda ebelik fen öğretmenliği ve mühendislikler geliyor . Şimdi benim sorum fen öğretmenliği atanamıyor diyorlar ama internette birkaç kişiyle konuştum kpssye düzgün çalışırsan yaparsın hatta ben 45 öabt ile ilk senemde atandım filan diyorlar sizcede öyle mi eğer öyleyse neden o kadar mezun işsiz var yani onlar kpssye yeterince çalışamadıklarından dolayı mı atanamadılar . Diğer yandan ebelik yazarsan mesleğin garanti diyorlar bana fikir verirseniz çok sevinirim

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