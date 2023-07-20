KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Temmuz 2023 23:31
Kpss online kurs yorumu

Arkadaşlar Merhaba,

2024 kpssye hazırlanmaya karar verdim b grubuyum. Yargı ve pegemin online kurslarını gördüm. Fiyat olarak oldukça uygun geldiler ancak maddi olarak çok iyi durumda değilim ve param boşuna gitsin istemiyorum. Yargı veya pegemden canlı ders satın alanlar yorumlarını paylaşabilirlerse çok yardımı olacaktır.

Çok Yazılan Konular

2023/1 Bugün açıklanacakTercih sonuçlarıZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)TEİAŞ Isparta2023/1 Sonuçlar4478 alan koduTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.DSİ yedeklerAvukatDSİ yedeklerini atamayarak açılan memuriyet kadrolarını yakıyor neden

Sözlük

yeşil zeytin 1 unvan 1 hayalhanem 1 pliseli 1 Turkish hairlines 2 ayin 2 İçinden geleni söyle 2 ayak bağlama 1 kakule 2 thalassoterapi 2

Son Haberler

Muş'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandıÇatalca'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyorBaşsavcılık 8 İsveçli şüpheli hakkında yakalama emri çıkarttıBursa'da serinlemek için göle giren genç boğulduBeşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark