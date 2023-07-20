Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Temmuz 2023 23:45
Milli Eğitim ve ÖSYM polisin sınav ücretini yatırın.

Bu ne kardeşim 3 ayda ücret mi ödenir. Alın teri kurumadan personelin ücretinin yatırılması lazım. Hem personel isteyin hem ücreti geç yatırın esefle kınıyorum...

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