Dr. Ar. Gör kadrosunun neden yeşil pasaport alamadığı sorusu

Yıllardır Dr. Ar. Gör kadrosundayım. Çok sorunu var, saymakla bitmez. Çok sayıda ders de veriyorum, araştırma da yapıyorum ancak yönetimle bir türlü frekanslarımız uyuşmadı. Dosyam gidip geliyor, kimler kimler kadroya alınıyor, Önceleri çok dert etmezdim ama bu ara yeşil pasaportu çok dert eder oldum. Çıksa ülke ülke dolaşacağımdan değil ki zaten bu maaşlarla nereye ama sanırım bu ara bu adaletsizliğe takıldım. 3. kadroya çıkamıyorsunuz diye vermiyorlar. Mesela Öğr. Gör. Dr. olsanız veriliyor. Birebir aynı iş yapıyorsunuz. İlkokul öğretmeni, belediye çalışanı vb vb. işte belirli süreyi geçen her kamu çalışanı alıyor bildigim ama size yok. 20 sene bu kadroda kal yok yani. Bu derde kadar daha neler var biliyorum, zaten yaşıyorum her birini de şimdi bunu paylaşmak istedim. Selamlar.