Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Temmuz 2023 00:06
İstanbul diyarbakır

Arkadaşlar İstanbuldan diyarbakıra giderken hangi rota iyidir 1.niğde adana otoban 2.kayseri üzeri


Cek60
Aday Memur
21 Temmuz 2023 00:09

Bu arada harcırah ücretinde istanbul diyarbakır arası otobüs bilet ücreti 600 tl veriyor. Var mı 600 tl bilet burdan bari çalmayın zaten harcırah nakliyeyi karşılamıyor


hezargol
Aday Memur
21 Temmuz 2023 00:18
Tabiki de niğde adana urfa otaban. Kayseri üzerinde kesinlikle tavsiye etmem..

Gökhan koçtürk
Aday Memur
21 Temmuz 2023 00:40

Urfa üzeri otobandan rahat rahat git derim Kayseri yolu sıkıntılı

Toplam 3 mesaj

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