Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Temmuz 2023 00:51
zeytinburnu okul tavsiyesi

arkadaşlar zeytinburnunda

bozkurt ilkokulu

veli efendi ilkokulu

celaleddin gülsulu ilkokulu

kazım özalp ilkokulu

dr.reşit galip ilkokulu bu okulları tercih etseniz sıralamanız ne olurdu

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