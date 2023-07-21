İl dışı tayin

Daha ücra anadolu ilçeler olabilir. Ege ve trakya zor bu puanlarla. İç anadolu o da belki. Doğu anadolu ve güneydoğu anadolu her halükarda gelir

Daha ücra anadolu ilçeler olabilir. Ege ve trakya zor bu puanlarla. İç anadolu o da belki. Doğu anadolu ve güneydoğu anadolu her halükarda gelir

akbatun, 36 dk. önce Hocam İstanbuldayım çıkmak istiyorum