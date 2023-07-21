Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Temmuz 2023 00:52
İl dışı tayin
65 puanım var. Beden eğitimi öğretmeniyim. İstanbulda çalışıyorum. İl dışı tayinde sizce nereleri yazmalıyım? Bu puanla hangi illerde gelebilir?

teacherteacher16
Aday Memur
21 Temmuz 2023 00:54
Daha çok bağcılar, Sultangazi, esenyurt gibi ilçelerde öğretmen açığı fazla

akbatun
Aday Memur
21 Temmuz 2023 00:55
Hocam İstanbuldayım çıkmak istiyorum
teacherteacher16, 37 dk. önce
Daha çok bağcılar, Sultangazi, esenyurt gibi ilçelerde öğretmen açığı fazla

teacherteacher16
Aday Memur
21 Temmuz 2023 00:56
Daha ücra anadolu ilçeler olabilir. Ege ve trakya zor bu puanlarla. İç anadolu o da belki. Doğu anadolu ve güneydoğu anadolu her halükarda gelir
akbatun, 36 dk. önce
Hocam İstanbuldayım çıkmak istiyorum
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