Kariyer mi ? Akademi mi ?

Merhaba iyi bir üniden, 2018 siyaset bilimi ve ua ilişkiler mezunuyum. Bir bankanın şubesinde çalışıyorum 5 yıl olacak, mezun olduğum bölüm ile yaptığım işin bir bağlantısı yok bu nedenle özel bir ünide tezli işletme yüksek lisans yapmanın kariyerde ilerlemek için yada sektör değiştirmek için bir faydası olur mu diye düşünüyorum. (Son ekonomik kararlardan dolayı banka sektöründe gelecek görmüyorum) Aslında okuğum bölümle ilgili okumalar yapmak derinleşmek ve fırsatı olursa da akademik kariyer yapmak istiyorum burada ideallerimin peşinden gidip özel bir ünide tezli ua ilişkiler yapmak mı daha iyi olur ? Kpss mülakatlarında ua ilişkiler YL artı sağlar mı ? Türkiye şartları ortamı malum mantık işletme yüksek yapmak diyor ama kararsız kaldım. Sizlerin görüşleri ve tecrübeleri bana fayda sağlayacaktır teşekkür ederim.

Merhaba iyi bir üniden, 2018 siyaset bilimi ve ua ilişkiler mezunuyum. Bir bankanın şubesinde çalışıyorum 5 yıl olacak, mezun olduğum bölüm ile yaptığım işin bir bağlantısı yok bu nedenle özel bir ünide tezli işletme yüksek lisans yapmanın kariyerde ilerlemek için yada sektör değiştirmek için bir faydası olur mu diye düşünüyorum. (Son ekonomik kararlardan dolayı banka sektöründe gelecek görmüyorum) Aslında okuğum bölümle ilgili okumalar yapmak derinleşmek ve fırsatı olursa da akademik kariyer yapmak istiyorum burada ideallerimin peşinden gidip özel bir ünide tezli ua ilişkiler yapmak mı daha iyi olur ? Kpss mülakatlarında ua ilişkiler YL artı sağlar mı ? Türkiye şartları ortamı malum mantık işletme yüksek yapmak diyor ama kararsız kaldım. Sizlerin görüşleri ve tecrübeleri bana fayda sağlayacaktır teşekkür ederim.