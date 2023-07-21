Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


21 Temmuz 2023 01:21
Özel güvenlik diyanet işleri başkanlığı

Mrhb arkadaşlar şuan infaz koruma memuruyum istifa edip sözleşmeli özel güvenlik memuru alımına geçiş yapabilirmiyim 1 yıl beklemek lazım mı istifan sonra herkes bişi diyor bilqisi olan yazabilir mi

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin

Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere sözleşmenin feshi

sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl

geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde

yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

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