Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Temmuz 2023 03:18
Seyyanen zam yatmadı

4b li sözleşmeli memur olarak çalışıp maaş farkı yatan ama benim gibi seyyanen zam yatmayan bu konuda bilgi sahibi olan var mı? Ya da sözleşmeli olup seyyanen zammı alan var mı

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