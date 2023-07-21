Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Temmuz 2023 07:16
ACİL YARDIM

Mehil iznindeyken babalık izni kullanabilirmiyim


xLmx
Memur
21 Temmuz 2023 08:18
kullanırsın

Mav00
Aday Memur
21 Temmuz 2023 08:38

Başlama yapman gerekiyor diyor birocu

Toplam 2 mesaj

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