Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Temmuz 2023 08:55
Zabıt Katibi Tayin Talebi Hk. (Konu Farklı)

Arkadaşlar bildiğiniz gibi deprem bölgesinde görev yapmak üzere naklen atamalar gerçekleşti ben de bu atamada naklen atandım, ancak ailevi sağlık problemleri nedeni ile havuz tayinlerinde yeniden talep etme hakkım var mı yani 5 yıl mı beklemek gerek ya da 1 yıl mı. bu süreyi bilen arkadaşlar cevap verebilirse sevinirim. (Bu atamalardan hemen sonraki havuz tayinine başvurdum ancak tayinim olmadı.)


Ziya ALTAY
Aday Memur
21 Temmuz 2023 08:58

Eksik bir durum var onu düzelteyim A şehrinden B (deprem bölgesindeki il) geldim, C şehrine gitmek ) istiyordum, anlatmak istediğim bu.

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