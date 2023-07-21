Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Temmuz 2023 08:58
Seyyanen + Maaş farkı hakkında

Maaş üzerinden tam 6 gün geçti. Daha hâlen yattı yatacak muhabbeti dönüyor. Kurum tsk, bu ödemeleri alan arkadaşlar hangi kurum çok merak ediyorum.


E.Kayı Han
Editor
21 Temmuz 2023 09:53

Seyyanen ve maaş farkında yetki mutemette. Kurum mutemetine sorun. Alamadı iseniz sorun sizin mutemette.


debug
Genel Müdür
21 Temmuz 2023 10:07

Mutemette sorun yok. genel müdürlükten para bekliyoruz dediler. Sistemde sıkıntı olmuş. Normalde çabuk yatardı.

E.Kayı Han, 55 dk. önce

Seyyanen ve maaş farkında yetki mutemette. Kurum mutemetine sorun. Alamadı iseniz sorun sizin mutemette.


E.Kayı Han
Editor
21 Temmuz 2023 10:08

Maaşlar ödenek üstüdür. Para tahsis edilmez. Yıl sonunda kapatılır.

debug, 41 dk. önce

Mutemette sorun yok. genel müdürlükten para bekliyoruz dediler. Sistemde sıkıntı olmuş. Normalde çabuk yatardı.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 ocak zammıSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirMemur Annelerin haklarında iyileştirme talepleri Seyyanen zam +maaş farki2023 Temmuz maaşlarımızı yazalım3. dereceye düşme tarihi ne zaman gerçekleşir sisteme işlenirİşçilerin bu kaymağı nerden geliyor işçi maaşları nasıl düşürülebilir ?8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiAğustos toplu görüşmeleri beklentileriSeyyanen zam ve fark yatan kurumlar

Sözlük

çeyrek altının 160 tl olması 3 güne bir şiir bırak 3 Güne puanınız kaç 5 o konuda ben de çok kırgınım 1 Ünvan kelimesi 2 Bir şehir olsaydınız hangisi olurdunuz sorusuna verilecek cevapl 1 pliseli 1 soru çözmek 2 tombul çekirge 1 seyyanen zam 5

Son Haberler

İYİ Parti'den sert çıkış: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için özür diliyorumErbaş, YKS Arapça dil testi birincisi imam hatip lisesi öğrencisini kutladıDolar/TL, 26,93 seviyesinden işlem görüyorDanıştay, Doçentlik Yönetmeliği'ndeki bazı hükümleri iptal ettiBrent petrolün varili 80,36 dolar

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark