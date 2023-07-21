Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Temmuz 2023 09:05
Memurların bu halleri ne olacak?

Memur eksi hesaptan yine kurtulamıyor. Eksi hesap ve kredi kartı Ocak 2024 e kadar dağ gibi olur ne yapacağız kara kara düşünüyorum.


dmys
Aday Memur
21 Temmuz 2023 10:11

Mesaide işle değil sanatla uğraş. Borsayla uğraş


fakir.adam
Şube Müdürü
21 Temmuz 2023 10:46

az harca. öğününü azald. çare çok.

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