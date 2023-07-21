Bu maaşa bu kadar.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
2024 ocak zammıSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirMemur Annelerin haklarında iyileştirme talepleri Seyyanen zam +maaş farki2023 Temmuz maaşlarımızı yazalım3. dereceye düşme tarihi ne zaman gerçekleşir sisteme işlenirİşçilerin bu kaymağı nerden geliyor işçi maaşları nasıl düşürülebilir ?8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiAğustos toplu görüşmeleri beklentileriSeyyanen zam ve fark yatan kurumlar
Sözlük
Son Haberler
İYİ Parti'den sert çıkış: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için özür diliyorumErbaş, YKS Arapça dil testi birincisi imam hatip lisesi öğrencisini kutladıDolar/TL, 26,93 seviyesinden işlem görüyorDanıştay, Doçentlik Yönetmeliği'ndeki bazı hükümleri iptal ettiBrent petrolün varili 80,36 dolar
Editörün Seçimi
2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark