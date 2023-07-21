Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Temmuz 2023 10:31
Lisans Saydırma

Merhaba 5 yıldır çalışan kadrolu sağlık teknikeriyim. Haziran ayında Sağlık Yönetimi Lisans bitirdim. 15 Haziranda mezun belgemle dilekçemi evrak kayıttan geçirdim. 1.5 ay oldu ama ekip portalda da derece güncellemesi yok , 15 temmuzda da maaşımı önlisans olarak aldım ben yine. Sormak istediğim şu; derecem şuan 9/3 güncellendiğinde kaç olması lazım? Ve tahmini ne zaman yansır sistemlere. Geriye dönük yatırılır mı? Teşekkürler

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