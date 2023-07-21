Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Temmuz 2023 10:42
EŞ DURUMU ÖZEL SEKTÖR HAKKINDA BİLGİ (LÜTFEN)

Merhaba arkadaşlar;

eşim sağlık bakanlığında 3+1 sözleşmeliden kadroya geçenlerden. Biliyorsunuz eski sözleşmeye tabi oldukları için eş durumu 3 yıl dolmadan isteyemiyor.

ben özel sektörde aynı şirkette 9 yıldır çalışıyorum yani tayin için gerekli şartları taşıyorum.

örneğin: çalıştığım şirketten eşimin 3 yılı dolmadan ayrıldım ama aynı şehirde gün kaybı olmadan başka bir şirkette işe başladığımda şartlarda değişkenlik olur mu ? yoksa aynı ilde 720 şartı geçerli olur mu ?

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