Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Temmuz 2023 10:45
Eş Durumu Cevap Bekleyenler (Önemli)
Eş durumu ile dilekcesi verip cevap alamayan yada olumsuz sonuçlananlar, Emniyet Teşkilatı Sendikası internet sitesinde whatsapp grubu bulunmaktadır, grupta 450 kisi var, anında haberdar oluyorsunuz gelişmelerden, hukuki destek ayrıca veriliyor. Katılmanızda fayda var.

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
21 Temmuz 2023 10:52
Bu toplu sözleşmede polisleri temsil ediyor musunuz yoksa adınız mı emniyet teşkilatı sendikası

emniyetsendikası
Aday Memur
21 Temmuz 2023 10:56
Toplu sözleşmede kanunen tek yetkili sendika Memur Sen , maalesef bizim söz hakkımız yok.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıSeyyanen yatan iller buraya yazabilir mi?Mazeret DilekcesiDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenler26 Nisan açığa alınanlarEyt den emekli olan varmiGenel atama eş durumu sonuç eksik evrak yardım :(Maaş farkı tek başlıkFarklar Yattı.İstifa Sonrası Polsan ve banka promosyonu meselesi

Sözlük

Ünvan kelimesi 2 unvan 1 rasyonel zemin 1 thalassoterapi 2 kaçan balığın büyük olması 1 elalemin ağzı torba değil ki büzesin 1 13 yaşam 1 kağıdın keskin olabileceği gerçeği 3 pastayı annesine yediren damat 2 pelikan petros 1

Son Haberler

2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı'10 günde, 40 ilimizde 203 orman yangını meydana geldi'ODTÜ'de öğretim üyeliği için yurt dışı kriteri 2 yıla çıkıyor10 soruda 2023-YKS tercihleriYargıtay'dan '25 Aralık darbeye teşebbüs' davasında beraat kararlarını bozdu

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark