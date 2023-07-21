Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


21 Temmuz 2023 10:46
Belediye şirketi intibak

merhabalar arkadaşlar,

yüzyüz hisseye sahip belediye şirketinin bünyesinde (hizmet alım yoluyla çalışmadım) yaklaşık 5 yıl tekniker olarak çalıştım ve devamında sözleşmeli memur (tekniker) olarak işe başladım daha sonrasında çıkan yasayla kadroya geçtim.

şimdi insan kaynakları intibak işlemlerimizi yapacak. belediye şirketindeki süreler 4/4 mü değerlendirilecek yoksa 4/3 mü. zira sgk kayıtlarında kamu olarak gözüküyor şirket.

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