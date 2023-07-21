Dyk Hizmet Puanı

Merhabalar, yıl içindeki Dyk ya başvururken sistemdeki başvuru süresi geçmişti, görevli müdür yardımcısı ilçeden onay alıp yapılabileceğini söylemişti o zaman. Dyk hizmet puanım eklenmeyince sordum meğer ilçeye onay göndermeyi unutmuş. Onaysız dyk kursu vermişim. 5 puan az puan değil ve benim bir hatam yok sonuçta , ne yapmalıyım ?

Merhabalar, yıl içindeki Dyk ya başvururken sistemdeki başvuru süresi geçmişti, görevli müdür yardımcısı ilçeden onay alıp yapılabileceğini söylemişti o zaman. Dyk hizmet puanım eklenmeyince sordum meğer ilçeye onay göndermeyi unutmuş. Onaysız dyk kursu vermişim. 5 puan az puan değil ve benim bir hatam yok sonuçta , ne yapmalıyım ?