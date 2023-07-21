Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Temmuz 2023 10:46
Dyk Hizmet Puanı
Merhabalar, yıl içindeki Dyk ya başvururken sistemdeki başvuru süresi geçmişti, görevli müdür yardımcısı ilçeden onay alıp yapılabileceğini söylemişti o zaman. Dyk hizmet puanım eklenmeyince sordum meğer ilçeye onay göndermeyi unutmuş. Onaysız dyk kursu vermişim. 5 puan az puan değil ve benim bir hatam yok sonuçta , ne yapmalıyım ?

ist-edeb34
Genel Müdür
21 Temmuz 2023 11:24

onaysız kurs vermişsen size ücretinin ödenmesi da yasal olarak suç ya parayı isterler ya da puanı işletilmesi gerekir.eğer onay alınmışsa sene başında onu üst yazıyla birlikte ilçeye göndersinler işlenir.


melcea
Genel Müdür
21 Temmuz 2023 12:08

Ilceden onay gelmeden Dyk baslatmis ve odeme yapmis oyle mi? Vay be. Ne rahat idareciler var. Peki ek dersi nasil yazmis? Umarim sizden faiziyle geri almazlar. Ben olsam simdi o idarecileri sikayet ederdim.

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