Sağlık Sorunları Önemli Gelişme

Her türlü Sağlık soru ve görüsleriniz için Emniyet Teşkilatı Sendikası internet sitesinde whatsapp grubu bulunmaktadır, grupta 500 kisi var, gelişmelerden anında haberdar oluyorsunuz, hukuki destek ayrıca veriliyor. Ayrıca sitede Sık Sorulanlar bölümü var, merak ettiginiz her şey soru cevap şeklinde verilmiş, Katılmanızda fayda var.

Her türlü Sağlık soru ve görüsleriniz için Emniyet Teşkilatı Sendikası internet sitesinde whatsapp grubu bulunmaktadır, grupta 500 kisi var, gelişmelerden anında haberdar oluyorsunuz, hukuki destek ayrıca veriliyor. Ayrıca sitede Sık Sorulanlar bölümü var, merak ettiginiz her şey soru cevap şeklinde verilmiş, Katılmanızda fayda var.