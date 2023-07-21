Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Temmuz 2023 11:02
Aile üyelerine yeşil pasaport

Merhaba, kendim yeşil pasaport alacağım eşim memur değil ve 9 yaşında çocuğum var, onlar için de alabiliyor muyum, nasıl alınıyor?


bulaşşıkk
Aday Memur
21 Temmuz 2023 11:06

Kendin için görev belgesi alırken altına aile fertlerini de ekliyorlar. Onlara da alabilirsin yani.


Leykron06
Aday Memur
21 Temmuz 2023 11:26
Evet alır aılenız de sızden dolayı

ist-edeb34
Genel Müdür
21 Temmuz 2023 11:26

Okul başvuru formunu bilgisayarda doldurur{2 nüsha çıktısı alınır}

Hizmet belgesi{okul onaylı}

Kimlik fotokopisi ve aslı

2 Biyometrik foto

Pasaport defter bedeli öde

İlçeye elden götür.{özlük bölümü} Sonra ile gidilecek.

Randevu alınacak il vatandaşlık bürosundan.


bulaşşıkk
Aday Memur
21 Temmuz 2023 12:09

Daha geçen hafta aldım. Okula başvuru filan yok 2 nüsha demişsin bir de. Memden özlük bölümünden hizmet belgesi alıyorsun sadece okul onayı yok. Kimlik fotokopisi yok sadece aslına bakıyorlar. 1 biyometrik fotoğraf istiyorlar. Onu da taratıp geri veriyorlar.

ist-edeb34, 1 saat önce

Okul başvuru formunu bilgisayarda doldurur{2 nüsha çıktısı alınır}

Hizmet belgesi{okul onaylı}

Kimlik fotokopisi ve aslı

2 Biyometrik foto

Pasaport defter bedeli öde

İlçeye elden götür.{özlük bölümü} Sonra ile gidilecek.

Randevu alınacak il vatandaşlık bürosundan.


moideen
Daire Başkanı
21 Temmuz 2023 12:26

Defter bedeli ödenecek. Makbuza gerek yok, sistemden görünüyor. İl memden talep formu, 1 biyometrik fotoğraf, kimliğin aslı lazım. Bu kadar.

ist-edeb34, 1 saat önce

Okul başvuru formunu bilgisayarda doldurur{2 nüsha çıktısı alınır}

Hizmet belgesi{okul onaylı}

Kimlik fotokopisi ve aslı

2 Biyometrik foto

Pasaport defter bedeli öde

İlçeye elden götür.{özlük bölümü} Sonra ile gidilecek.

Randevu alınacak il vatandaşlık bürosundan.

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