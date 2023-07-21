Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Temmuz 2023 11:23
Özel Kreşlerin Para İadesi Yaptığı Durumlar

Arkadaşlar merhaba. Benim iki buçuk yaşında bir oğlum var. Bu Mayıs ayında özel bir kreşe yazdirdik gelecek sene için ve ilk ayı ödedik. (Temmuz) Sonra zorunlu hizmet affı gelince- çalıştığımız kurum zorunlu hizmetti- biz de başka ilçeye( evimizin olduğu ilçeye) ilici yaptık. Af durumu ortaya çıkar çıkmaz, kuruma bilgi verdik. Onlar da tayin belgesiyle gelip paramızı alabileceğimizi söylediler. Şimdi ise yalnızca il dışı tayinde para iadesinin olacağını söylüyorlar. Biz haklıyız da haklıyız demeden önce sormak istedim, bu durumda kreş haklı mı, aynı durumu yaşayan var mı? Hak arayabilir miyiz? Yol gösterirseniz sevinirim.

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