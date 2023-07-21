Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Temmuz 2023 11:24
Eş durumu tayini (luften cevap verir misiniz)

eş durumu tayini için yaklaşık 2 buçuk ay önce dilekçe verdim hala sonuçlanmadı. MEB den koordinasyon cevabı bekliyorlarmis bu durumda olan var mı MEB ne zaman cevap verir


iamgokcen
21 Temmuz 2023 11:30

Hocam bunu MEB konulu foruma yazabilirsiniz onlar daha iyi bilirler...


Yakamoz.9
Aday Memur
21 Temmuz 2023 11:58

Ben sağlık çalışanıyim eşim öğretmen onun yanına tayin istedim MEB le koordinasyon saglanacakmis ama MEB cevap vermiyor

iamgokcen, 1 saat önce

Hocam bunu MEB konulu foruma yazabilirsiniz onlar daha iyi bilirler...

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