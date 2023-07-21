Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


21 Temmuz 2023 11:35
Ciddi biriyle tanışmak istiyorum

Gerçekten sorumluluk sahibi , özgüvenli dürüst ve evlilik düşünen biriyle ilkin arkadaşça tanışmak istiyorum.bu düşüncede olan varsa iletişime geçebilir miyiz yaşım 30 memurum


Toprakkkana
Aday Memur
21 Temmuz 2023 12:27
Buradamı koca arıyorsun kendine yok artık

E.Kayı Han
Editor
21 Temmuz 2023 12:37

Öyle deme, Benim bi arkadaş buradan tanıştı evlendi şimdi üç çocukları var. :))

Toprakkkana, 23 dk. önce
Buradamı koca arıyorsun kendine yok artık
Toplam 2 mesaj

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