Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Temmuz 2023 12:24
Meslek İçi Paem

Değerli abilerim ablalarım meslek içinden komiser yardımcılığı nasıl oluyor eğitim süresi izinler vs sınav sürecini biliyorum ama okul içi nasıl yani pomem gibi mi yoksa biraz daha tölerans mı gösteriyorlar bu süreci anlatabilecek olan var mıdır?

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıSeyyanen yatan iller buraya yazabilir mi?Mazeret DilekcesiDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenler26 Nisan açığa alınanlarEyt den emekli olan varmiGenel atama eş durumu sonuç eksik evrak yardım :(Maaş farkı tek başlıkFarklar Yattı.İstifa Sonrası Polsan ve banka promosyonu meselesi

Sözlük

kağıdın keskin olabileceği gerçeği 3 elalemin ağzı torba değil ki büzesin 1 pelikan petros 1 parsek 1 süleyman soylu 1 tombul çekirge 1 dubai 5 unvan 1 Bugün olanlar 2 yeni ay 1

Son Haberler

2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı'10 günde, 40 ilimizde 203 orman yangını meydana geldi'ODTÜ'de öğretim üyeliği için yurt dışı kriteri 2 yıla çıkıyor10 soruda 2023-YKS tercihleriYargıtay'dan '25 Aralık darbeye teşebbüs' davasında beraat kararlarını bozdu

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark