KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


21 Temmuz 2023 12:37
YÖKDİL Kalan Sürede Ne Yapılabilir?

Herkese selam. bu demet hocanın 500 tllik bir kampı başlayacakmış. Fiyat bana iyi geldi-sonuçta artık neredeyse 1 günlük yemek parası :( ama sınava çok az kaldı. 24 saatlikmiş. sizce faydası olur mu.

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