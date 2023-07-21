Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


21 Temmuz 2023 12:55
serinletici, lezzetli ve sağlıklı...

bu çok sıcak günler için pratik ve sağlıklı bir formül: 1 tatlı kaşığı bal eritilmiş yarım su bardağından biraz daha fazlaca limonlu soğuk su ile maden suyunu 1/1 oranında karıştırıyoruz ve bekletmeksizin tüketiyoruz. lezzetli her lokmanın bir damla zehir olduğu bilinse de bu lezzetli karışımın zararı değil yararı söz konusu.

afiyet ve sağlıkla...

(içeriğinde sodyum olduğundan tüketilen maden suyunun miktarına dikkat!)

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