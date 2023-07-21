Jandarma Büyüklerinden Bilgi Amaçlı

Jandarma sözleşmeli astsubayligi kazandım fakat sözleşmeli olduğu için bazı cekincelerim var. Şimdi ben ilk girişteki sağlık raporunu aldım gerçekten aldım bu arada. Merak ettigim mesela eğitim sonraki ilk görevli yıllarımizdan sonraki sözleşme yenileme sırasında yine ilk girişteki şartlar mi aranıyor yoksa daha esnek mi şartlar örneğin her insanda olabilir bobrekte taş çıktı girişte engel merak ettigim sözleşme yenilerken de engel olur mu acaba? Teşekkürler.

Jandarma sözleşmeli astsubayligi kazandım fakat sözleşmeli olduğu için bazı cekincelerim var. Şimdi ben ilk girişteki sağlık raporunu aldım gerçekten aldım bu arada. Merak ettigim mesela eğitim sonraki ilk görevli yıllarımizdan sonraki sözleşme yenileme sırasında yine ilk girişteki şartlar mi aranıyor yoksa daha esnek mi şartlar örneğin her insanda olabilir bobrekte taş çıktı girişte engel merak ettigim sözleşme yenilerken de engel olur mu acaba? Teşekkürler.