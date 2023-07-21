Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Temmuz 2023 13:06
Ünvan Sınavının 2 aydır sonuçlandırılaması

20 Mayıs ta yapılan sınav 2 ay geçmesine rağmen sonuçlandırılamadı. gerçekten çok ilginç

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