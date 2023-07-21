Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


21 Temmuz 2023 13:23
Msb msü sözleşmeli personel

Neredeyse 4 5 ay oldu ama hâlâ ses seda yok tahminen ne zaman açıklanır acaba

Çok Yazılan Konular

Tarım ve Orman Bakanlığı/Özelde Çalışan Eş Durumu TayiniKültür ve turizm Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)Tarım bakanlığı koruyucu giyimİstanbula gelmek isteyenler (eş durumu)GörevlendirmeAile sosyal bakanlığı atama

Sözlük

Seni senden alan özelliğin 1 elalemin ağzı torba değil ki büzesin 1 ispermeçet balinası 1 o konuda ben de çok kırgınım 1 rasyonel zemin 1 süleyman soylu 1 seyyanen zam 2 horon tepmek 2 çeyrek altının 160 tl olması 3 palimpsest 1

Son Haberler

KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddiasıUlaştırma Bakanı Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda ilk ray kaynağını yaptıTİHEK'ten İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya ilişkin açıklamaErdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklamaBir haftada 22 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark