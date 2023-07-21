KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


21 Temmuz 2023 13:28
Ataması olan sağlık bölümü hangisi

Üniversite Tercih dönemindeyiz.Ataması kolay 2 ve 4 yıllık sağlık bölümleri hangisi.Açık öğretim tıbbi dökümantasyon okunursa , 2 sene sonra atama şansı var mı

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