İade olanlar için geriye dönük maaş

Merhaba arkadaşlar iade olan herkese hayırlı olsun.Geriye dönük maaşlar için ne yapmamız gerekiyor eksik yatırıldiğı takdirde hangi yolu izlememiz gerekiyor tecrübesi veya bilgisi olan varmı? Şimdiden teşekkurler

Merhaba arkadaşlar iade olan herkese hayırlı olsun.Geriye dönük maaşlar için ne yapmamız gerekiyor eksik yatırıldiğı takdirde hangi yolu izlememiz gerekiyor tecrübesi veya bilgisi olan varmı? Şimdiden teşekkurler