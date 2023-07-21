Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Temmuz 2023 13:31
İade olanlar için geriye dönük maaş
Merhaba arkadaşlar iade olan herkese hayırlı olsun.Geriye dönük maaşlar için ne yapmamız gerekiyor eksik yatırıldiğı takdirde hangi yolu izlememiz gerekiyor tecrübesi veya bilgisi olan varmı? Şimdiden teşekkurler

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