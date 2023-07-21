Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Temmuz 2023 13:44
İzmir Konak Seyyanen+maaş farkı

Ne zaman yatacak soran eden bilen gören var mı eyyy ogretmen kardeşlerim


jo.ey
21 Temmuz 2023 14:36

Kimse yok mu yahu konakta çalışan


jo.ey
21 Temmuz 2023 14:38

Bu MEM de iyice b.kunu çıkardı. Ekdersi de maaştan 1 gün önce yatırdılar. Şimdi şikayet yaziyorum


jo.ey
21 Temmuz 2023 14:41

bu işlere neden kimse itiraz etmiyor? bireysel olarak cimer e akim yazıyorum şimdi

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl içi yer değiştirme sonuçları?Maaş farkı yatan var mıLütfi Banat İlici Atama Ne İş?Evi arabası olmayan memur arkadaşların Allah yardımcısı olsun.Uzman Öğretmenlik 5 yıla indirildi!İcra borcu biter mi?Maaş farkıİl içi atama iptali.Acil cevap verir misiniz?hizmetin gereği yerdeğiştirme cezasıİl içi tayin mehil süresi

Sözlük

elalemin ağzı torba değil ki büzesin 1 seyyanen zam 2 atacama çölü 1 Fatih mehmet maçoğlu 2 bütün erkekler aynıdır 3 kaçan balığın büyük olması 1 Güne puanınız kaç 4 hayalhanem 1 thalassoterapi 1 trafik cezaları araç değerine göre ödensin 3

Son Haberler

KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddiasıUlaştırma Bakanı Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda ilk ray kaynağını yaptıTİHEK'ten İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya ilişkin açıklamaErdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklamaBir haftada 22 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark