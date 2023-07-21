KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


21 Temmuz 2023 13:47
DGS geçiş bilgi verir misiniz

Önlisans Büro Yönetimi mezunuyum. DGSden açık öğretim Kamu Yönetimi 4 yıllığa tamamlamak istiyorum . 1. Sınıftan mi yoksa 3. Sınıftan mi basliyorum bilginiz var mı?


Dumduz memur adayi
Aday Memur
21 Temmuz 2023 14:04

Herhangi bir sınıftan baslama diye bişey yok aslında. Universiteden üniversiteye degismek kaydıyla aldığınız derslerden muaf edilirsiniz. 1 ve 2. Sınıf dersleri komple muaf da olabilir, sadece bir kısmı da, hiçbiri de.

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