Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Temmuz 2023 13:51
Eş Durumu Hakkında

Merhaba arkadaşlar.

Ben öğretmenim, eşim ise sağlık bakanlığında ebe. Eşim iller arası tayin talebinde bulundu ve sonuçlar gelecek hafta açıklanacak.

Atamalar ilan edildikten sonra ben eş durumu başvurusu yapacağım ancak bu başvuruyu yapabilmem için eşimin işe başlayış yapmış olması şart mıdır, yoksa atama kararnamesi yeterli olacak mı?

Bilgisi olanların yardımını rica ediyorum. İyi günler.

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