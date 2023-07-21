Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Temmuz 2023 13:52
Temmuzfa emekli dilekçesi verenler ve ilksan

Merhaba temmuz 17 itibariyle emekli dilekçemi verdim.Benimle aynı durumda olup emekli ikramiyesi hakkında bir gelişme olan var mı?Birde ilksan ikramiyesi ilk maaşı aldıktan sonramı başvuruluyor?

Çok Yazılan Konular

İl içi yer değiştirme sonuçları?Maaş farkı yatan var mıLütfi Banat İlici Atama Ne İş?Evi arabası olmayan memur arkadaşların Allah yardımcısı olsun.Uzman Öğretmenlik 5 yıla indirildi!İcra borcu biter mi?Maaş farkıİl içi atama iptali.Acil cevap verir misiniz?hizmetin gereği yerdeğiştirme cezasıİl içi tayin mehil süresi

Sözlük

kaçan balığın büyük olması 1 pelikan petros 1 burun kılı 1 ortodoks politika 1 Bir şehir olsaydınız hangisi olurdunuz sorusuna verilecek cevapl 1 çeyrek altının 160 tl olması 3 unvan 1 13 yaşam 1 yeni ay 1 rasyonel zemin 1

Son Haberler

KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddiasıUlaştırma Bakanı Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda ilk ray kaynağını yaptıTİHEK'ten İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıya ilişkin açıklamaErdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklamaBir haftada 22 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark