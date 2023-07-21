KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Temmuz 2023 14:00
Ebelik mi hemşirelik mi yoksa fen bilgisi öğretmenliği mi

Sizce hangisini seçmem gelecekte bana fayda sağlar 2027 de mezun olucam ve gönlümde fen bilgisi öğretmenliği olmasına rağmen atanma sorunu yüzünden ebelige yöneldim araştirincasa sevebileceğimi düşündüm herkes garanti meslek diyor ama mezun olduktan 1 yıl sonra kpss ye girip atanabilirim fen öğretmenliği içinde kpssye cok calısmam gerekiyor sizce hangisi daha mantıkli bi secim olur konuda bana tavsiye verecek olan var mı ? (Hayalikdeki meslek gazetecilikti ama Türkiye şartlarında işsiz kalmamak icin hiç yonelmedim bile belki ileride ikinci üniversite olarak hevesimi alması icin okuyabilirim o yüzden söylediğim iki mesleğede eşit bakıyorum)


yenilerdenbiri
Aday Memur
21 Temmuz 2023 14:14
Ebelik net
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