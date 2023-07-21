Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Temmuz 2023 14:02
Takipsizlik alıp ihraç olan 30 temmuz mağdurları
Adalete güvenimiz tam ama sesimizi de duyurmamız lazım inşallah geciken adalet olmaz Allah devletimize zeval vermesin ve tek temennimiz mağduriyetiniz bir an önce giderilsin

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