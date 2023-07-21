Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Temmuz 2023 14:04
Selam Olsun Ey Dostlar...

Selam olsun

Müdürüm araziye gidince ;

Saat 9.30'da işe gelip, saat 14.00'de işyerinden ayrılan ... ablama...

Selam olsun

Geçici görevlendirmeyle taşraya gelip nereyse işyerine hiç uğramayan A... Abime...

Selam olsun

Mesaisine bugüne kadar tam gelmeyen muhterem gönüldaşlarıma...

Selam olsun

Ey bankamatik çalşanları...

Sizler geleceğimizin teminatısınız var olun ...

(Bu saydıklarımda artık nasıl bir .... tuz varsa bende merak ediyorum)

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