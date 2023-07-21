Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Temmuz 2023 14:07
Ne zaman yatacak bu 8000 tl ihtiyacımız var ?

Yokmu bir mutemet ?


E.Kayı Han
Editor
21 Temmuz 2023 14:09

Kurumunuzdaki mutemete sorun. Ben de mutemetim benim kurumdaki personeller dün sabah aldılar.


Türk35
Aday Memur
21 Temmuz 2023 14:13

hocam önlisans tıbbi sekreterim lisans sağlık yönetimi bitirsem bana ne faydası olur 2016 girişliyim memurluğa

E.Kayı Han, 34 dk. önce

Kurumunuzdaki mutemete sorun. Ben de mutemetim benim kurumdaki personeller dün sabah aldılar.


Anuşirvann
Genel Müdür
21 Temmuz 2023 14:15

Kurumuna bağlı bu. Bizim kurum dün yattı.


debug
Genel Müdür
21 Temmuz 2023 14:35

maaş farkları yattı 8000 içi hala genel müdürlükten bii haber yokmuş!

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