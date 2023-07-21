Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Temmuz 2023 14:10
Yeşil pasaport için kadrom 4 ve tahmini 3'e ne zaman inebilirim ?

Yeşil pasaport için kadrom 4 ve tahmini 3?e ne zaman inebilirim ?


Emre.677
Aday Memur
21 Temmuz 2023 14:11

Bu arada zabıt katibiyim


Leykron06
Aday Memur
21 Temmuz 2023 14:12
Kadron 4 olsa dahı yanı 3/1 3/2 olsan dahı derecenın 3e ınmesı lazım
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