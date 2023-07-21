Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


21 Temmuz 2023 14:25
OMBUDSMANLIK - KDK Şikayet ile İlgili Sorum Var

Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptığım başvuru sonucunda gönderme kararı çıktı. Bundan sonra süreç nasıl işliyor bilen var mı?

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