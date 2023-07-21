KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


21 Temmuz 2023 14:54
AFAD açıklamayan mülakat sonucu

Afad 5-9 Haziran da yaptığı mülakat sonuçlarını hala açıklamadı. Ne zaman açıklanır bilen var mı ? Mülakat için son açıklama zamanı var mıdır bilen var mı ?

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KPSS 2023 A Grubu Mülakat Kalktı mı, Kalkacak mı?

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