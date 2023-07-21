KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


21 Temmuz 2023 14:56
290 puan ile asil kadro gelir mi

290 tyt puanı ile asil kadroya girebilme şansım var mı?

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