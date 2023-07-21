Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Temmuz 2023 15:48
Mazaret izni maaştan kesilir mi?

Maaş tam mı yatar ? Kesinti olur mu?


E.Kayı Han
Editor
21 Temmuz 2023 15:52

Tam yatar nereden çıkarttınız maaştan kesilmesini.


Resennn
Aday Memur
21 Temmuz 2023 15:52

Yeni memurum da :)

E.Kayı Han, 40 dk. önce

Tam yatar nereden çıkarttınız maaştan kesilmesini.


E.Kayı Han
Editor
21 Temmuz 2023 15:53

Hayırlı olsun.

Resennn, 40 dk. önce

Yeni memurum da :)

Toplam 3 mesaj

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