Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


21 Temmuz 2023 16:05
Fahiş kiraların sebebi

Kiraların bu kadar yüksek olmasının sebebi aç gözlü ev sahipleridir. Hükümetimiz memurun alım gücünü arttırmak için maaşlara zam yapıyor. Ev sahipleri de memur maaşına göre kira bedeli belirliyor.


jo.ey
21 Temmuz 2023 16:18

Ne memuru ne ev sahibi oy verenler ve teyp suçlu


matematikogretmenii
Şef
21 Temmuz 2023 16:18
Kagiş nickli arkadaş suçlu

şanlı0788
Şef
21 Temmuz 2023 16:18
Kiraların yüksek olmasının sebebi kişiler değil ülkedeki enflasyonist ortamdır. Ülkede her şey 5-6 katına çıkarken evlerin de artmaması beklenemez. Sen ocakta devlet olarak vergilere harçlara %123 koyacaksın doğalgazı mazotu sürekli zamlanacak, inşaat malz katlanacak ama ev sahipleri %25 yapacak hadi yaa :) büyük komedi. Adam belki geçiniyor kirayla belki çocuk okutuyor. Sen her şeye koyarken bir şey yok ama evler artınca ev sahipler hain. Milletle alay etmeyi bırakın!

matematikogretmenii
Şef
21 Temmuz 2023 16:22
Kirayla geçiniyorum diye bişey mi var ya. Ev bir yatırım aracı değildir. Barınma aracıdır. İhtiyacından fazla fazla ev al sonra geçinemiyorum de. 10 tane evinden birini satsa ömür boyu çalışmaya ihtiyacı olmayacak kişiler geçinemiyorum diyor.
şanlı0788, 14 dk. önce
Kiraların yüksek olmasının sebebi kişiler değil ülkedeki enflasyonist ortamdır. Ülkede her şey 5-6 katına çıkarken evlerin de artmaması beklenemez. Sen ocakta devlet olarak vergilere harçlara %123 koyacaksın doğalgazı mazotu sürekli zamlanacak, inşaat malz katlanacak ama ev sahipleri %25 yapacak hadi yaa :) büyük komedi. Adam belki geçiniyor kirayla belki çocuk okutuyor. Sen her şeye koyarken bir şey yok ama evler artınca ev sahipler hain. Milletle alay etmeyi bırakın!
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