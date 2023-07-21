Fahiş kiraların sebebi

Kiraların yüksek olmasının sebebi kişiler değil ülkedeki enflasyonist ortamdır. Ülkede her şey 5-6 katına çıkarken evlerin de artmaması beklenemez. Sen ocakta devlet olarak vergilere harçlara %123 koyacaksın doğalgazı mazotu sürekli zamlanacak, inşaat malz katlanacak ama ev sahipleri %25 yapacak hadi yaa :) büyük komedi. Adam belki geçiniyor kirayla belki çocuk okutuyor. Sen her şeye koyarken bir şey yok ama evler artınca ev sahipler hain. Milletle alay etmeyi bırakın!

Kiraların yüksek olmasının sebebi kişiler değil ülkedeki enflasyonist ortamdır. Ülkede her şey 5-6 katına çıkarken evlerin de artmaması beklenemez. Sen ocakta devlet olarak vergilere harçlara %123 koyacaksın doğalgazı mazotu sürekli zamlanacak, inşaat malz katlanacak ama ev sahipleri %25 yapacak hadi yaa :) büyük komedi. Adam belki geçiniyor kirayla belki çocuk okutuyor. Sen her şeye koyarken bir şey yok ama evler artınca ev sahipler hain. Milletle alay etmeyi bırakın!