KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Temmuz 2023 16:09
ASEM İNTİBAK

Merhaba intibakta don,atlet,corap veriliyormu veya neler veriliyor

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Asem ve intibak hakkında bilgi verirmisinizMSB msu personel mulakat sonuclari ne zaman aciklanirAöf mezunu subay olabilir mi ?

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