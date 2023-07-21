Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Temmuz 2023 16:11
İzmir Konak MEM seyyanen zam ve maaş farkı yatmadı

Hala yatirmadilar bilgisi olan var mı ne zaman yatiracak bu aşırı yetenekliler


sadecememuruz
Aday Memur
21 Temmuz 2023 16:25

kurum ismi vermiyim fakat pazartesi yattı bana garip

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